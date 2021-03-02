政府於新一輪防疫措施對不同場所鬆綁，美容及按摩院等已經復業，但部份業界如今仍復業無期，其中出租遊樂船被納入派對房間類別，一眾船家被迫停業逾200日，苦無收入，每月卻要花上大筆維修費保養遊艇，政府透過抗疫基金提供的補貼只有7萬元，根本無法止蝕。有船家直言現時處於水深火熱中，被政府當透明，大呻：「我哋而家死咁濟！」

年約50歲的華哥出身漁民家庭，惟本港捕魚業不斷衰退，他只好另覓出路，13年前加入出租遊樂船行業，以駕駛船隻維生，未料受疫情打擊而停業，苦無收入，只好動用積蓄養家及保養遊艇。

停業期間，他每日花9小時保養好「搵食架生」，迎接復業一刻。他指由於船隻長期浸於海水，會令船身容易損耗，船家需進行不同程度的維修，若船隻需要進行大維修，更可能需支付高達20萬元的維修費。訪問當日，華哥正落手落腳維修遊艇，翻新室內位置的座椅，他說：「維修方面畀出面嘅師傅做太貴喇，我哋支付唔到。」

保養遊艇的開支非常龐大，加上積蓄見底，令華哥非常焦慮，只好四出向親友籌措維修費用，坦言未能預計何時能夠歸還欠款，「每個月負數幾多係冇底線，生活費都可以有數計，但船保養冇。」他只盼政府能夠再放寬抗疫措施，令出租遊樂船可以復業，為生活帶來一線曙光，「如果真係結業，真係所有嘢都化為烏有。」

被問及會否考慮上岸工作，華哥只能搖頭嘆氣，指駕駛船隻是自己的唯一技能，「試問出面嘅商戶同機構，會唔會請一個冇其他工作經驗嘅人？」即使有幸找到工作，養船與打工，他也難以兩者兼顧，「船係睇少一陣都唔得，根本無時間」。

另一名船家陳先生本身從事珠寶行業，但他熱愛遊艇，30年前毅然向親戚借錢買船入行，數十年來生活一直平穩，本來計劃數年後可以還清船債，但疫情來襲令他大失預算，「供甩尾」無望更要負擔大量維修開支，「借錢畀我個親戚而家都唔好景，我還唔到畀佢，佢生活可以點呢？」

他指現時不少船家因為苦無對策，只好賣船「止蝕」，再到岸上打工，而他亦在過去一年花光積蓄養家。他憶述自去年9月起，各大碼頭不斷有船家貼上賣船告示。惟出租遊樂船行業前景不明，未有人願意購入遊艇，船家兩難之下，只能繼續保養好遊艇，等待復業。苦無出路下，陳先生現時打算搬上船上居住，租出居住多年的單位，希望可以靠收租帶來收入渡日。

面對復業無期，有人耗盡積蓄繼續保養，亦有人「棄船」上岸工作，有少數行家無奈轉行做水手，惟現實條件限制多，因此要打工也殊不容易。陳先生指他就算願意當清潔工，也沒有人願意聘用，「打打吓工返嚟，隻船可能就沉咗」。他認為出租遊樂船一直對本港旅遊業甚有貢獻，亦有納稅，不解政府何以漠視行業訴求，現時只盼得到平等待遇，「唔好當唔知我哋存在，當我哋透明。」他慨嘆四輪抗疫基金，他只成功取得約7萬元的補貼，根本彌補不到生活開支及船隻維修的費用。

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