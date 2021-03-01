47名參與去年民主派初選人士，被警方控以「串謀顛覆國家政權罪」，案件昨日在西九龍裁判法院提堂，但案件以馬拉松式聆訊，經過14小時後至今日凌晨2時多才暫時休庭，總裁判官將案押後至今早11時後再開庭。聆訊期間，4名被告體力不支，先後身體不適需要送院，包括楊雪盈、林景楠、譚凱邦及梁國雄。

控方在庭上曾申請押後案件三個月，讓警方繼續調查，同時反對所有被告保釋，但辯方對此大表不滿。但經過整日聆訊，截至周二凌晨約零時，只有11名被告完成申請保釋陳詞。控方預計按照進度，聆訊或要到凌晨2時才可完結，惟總裁判官蘇惠德堅持繼續。

至凌晨2時許，正當律師為其中一名被告吳政亨陳詞時，犯人欄內的楊雪盈疑體力不支及不適，旁邊有人指需要醫生。法官宣佈暫時休庭。救護員抵達法庭，檢查楊雪盈狀況，又為她蓋上毛氈，及後帶她沿囚室離開法庭前往救護車再送明愛醫院治理。

至凌晨約2時半，法官指原本希望今日完成處理本案，但見有被告體力不支，決定今早繼續聆訊，不早於早上11時開庭。至凌晨3時許，阿布泰國生活百貨創辦人林景楠及環保觸覺創辦人譚凱邦先後感到不適，送明愛醫院治理。稍後前立法會議員梁國雄亦同樣感到不適，他送抵明愛醫院時左手舉起三隻手指。至於其他被告由懲教署囚車分批載走，其間有人大叫「撐手足、撐到底」。

有旁聽人士表示，眾被告於昨日被帶上法庭後，整日未曾進食，加上長時間聆訊，「個個精神狀態都好差，控方文件都未準備好，陳述文件又慢，大家坐咗喺度都20個鐘，所以大家都好攰。」

而在荔枝角收柙所外有警車駐守，入閘位置兩邊亦分別有警員把守。至於收柙所對上山頭，凌晨已有多間傳媒派員等候。

早上7時許，約10名市民排隊等候進入公眾席，秩序良好，其間不時有警員巡經，亦有警員在旁監視。

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