石澳大浪灣道11號一幢獨立屋，中午12時18分，41歲姓林花王在後花園掘地植樹期間，在泥土內驚見懷疑炸彈，立即報警求助。警方爆炸品處理課派員到場，消防亦到場開喉戒備，並疏散附近12及16號屋28名工人及保安員，人員將一個二戰時期的英式3吋直徑迫擊炮彈搬出空地位置，並即時引爆炮彈，碎片四散，稍後人員撿走碎片，警員清理善後，事件中無人受傷。

爆炸品處理課高級炸彈處理主任馬偉德表示，涉事炸彈為二戰時期英式迫擊炮彈，長約30厘米、直徑約8厘米。由於其狀態危險及不穩定，人員遂於現場引爆銷毀。

翻查資料，大浪灣道11號屋為怡和物業，而毗鄰的12號屋則為香港富商李嘉誠次子李澤楷所有，李94年購入大浪灣道12號大宅，作價1.2億元。李聘請曾為鄭裕彤等名人設計大屋的設計師莊聖民操刀，打造成夢想中的特色木屋，惜莊聖民於03年墮樓身亡，大屋一度停工，之後聘請港大建築系教授「埋尾」，經過不斷改動後，興建及裝修時間前後長達8年，買地連建築費，「木屋」興建費用逾2億港元。2019年9月，李澤楷名下的大浪灣道12號紅木屋遇竊，其外籍女傭報案，指發現一名陌生男子潛入屋內，警方迅速趕至，當場拘捕持雙程證來港的31歲男子。

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