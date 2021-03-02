一名44歲姓鄧男子駕駛保時捷跑車，今日晚上接載妻子到新蒲崗富源街一間雞煲店用膳。至晚上10時10分左右，突然有三名持刀男子闖入食肆，不由分說亂刀斬向男事主。他無從躲避，手腳多處中刀，兇徒逞兇後，隨即跳上接應私家車往衍慶街方向逃去無蹤。

事後食肆地面遺留大灘血迹，救護員接報到場，將男事主送伊利沙伯醫院治理。警方其後到場調查，向食客收集事發經過的資料，目前仍在追緝涉案兇徒。

3名逞兇者身高約1.7米，案發時戴黑色鴨舌帽、黑色口罩，身穿黑色上衣、藍色牛仔褲，並各持一把約40厘米長的刀。案件列傷人，交由黃大仙警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。

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