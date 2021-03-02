網上流傳一條片段，事發時間為周二（2日）傍晚6時左右，一名戴漁夫帽的老翁坐在黃大仙竹園南邨秀園樓對開位置，手執一隻白鴿，活生生將牠拔毛，並將毛扔至花槽內。片中所見，該名老翁身穿黑色羽絨，頭戴卡其色漁夫帽，當時他正坐在花槽旁邊，手執白鴿，不斷將毛拔走扔至花槽內。白鴿不時拍動翅膀試圖逃脫，但仍無法逃脫老翁魔掌。

現場消息指，有街坊見狀後隨即包圍並指摘老翁虐待動物，保安亦到場了解事件。雖然群情洶湧，惟老翁不為所動，未作任何反應，其後更手執白鴿施然離開現場。警方封鎖現場調查，並在花槽發現大量黑白色的鴿毛，案件列作殘酷對待動物，交由黃大仙警區刑事調查隊第三隊跟進，暫未有人被捕，正追緝一名年約60歲男子，案發時身穿黑色上衣及黑色長褲，戴白色太陽帽及口罩。

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