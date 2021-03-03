港鐵今晚發聲明，指近日發現有冒認公司行政總裁金澤培名義，以印有公司信盞抬頭的推廣信件，向公司業務夥伴推銷於一本名為「The Heavy Industry Magazine」的刊物刊登廣告，港鐵已就事件報警求助。港鐵澄清，公司及金澤培與有關刊物及推廣信件沒有任何關係，呼籲公眾及港鐵的業務夥伴提防有關偽冒信件，若接獲疑似上述可疑信件，應立即通知警方。

警方指，秀茂坪警區於今日（3日）接獲港鐵職員報案，指發現近日有人向其公司的業務夥伴發出懷疑偽冒信件。警方經初步調查，案件暫列行使虛假文書，交秀茂坪警區刑事調查隊第四隊跟進，暫未有人被捕。

59歲的金澤培，1995年加入港鐵，並曾於車務處、工程處、內地及國際業務處擔任不同管理職位，金於2019年4月1日獲委任為港鐵行政總裁，接替離職的梁國權，繼續負責處理沙中綫工程問題。然而，金澤培上任後面對不少爭議，2019年8月31日，太子站事件後，港鐵拒絕公開閉路電視片段，令港鐵成眾矢之的，更被稱「黨鐵」，多個港鐵站先後遭破壞。同年9月17日，東鐵綫發生列車出軌事故，導致來往紅磡站至旺角東站的東鐵綫列車服務一度癱瘓。港鐵去年上半年虧損3.34億元，總乘客量按年跌38%。

翻查資料，德國電子產品企業西門子，去年10月曾發聲明，指有人以舊的公司抬頭信盞，假冒集團行政總裁Joe Kaeser發出推廣信，推銷收件人於「The Heavy Industry Magazine」落廣告。記者於網上搜尋該雜誌，網站介紹聲稱，雜誌屬全球領先的電子媒體及刊物，惟點擊網址卻無法進入。

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