凌晨零時許，新界北交通部警員於元朗公路往元朗方向，近丹桂村對開巡邏時，發現一輛白色本田Jazz私家車未有亮起車頭大燈，於是上前截停。但私家車未有理會，反而加速逃離，並沿元朗公路駛至朗天路後，左轉青山公路往屯門，再左轉駛入順達街後轉入達福路掘頭路，全程約6公里。

司機見無路可逃，隨即下車，並在趕到警員面前，棄下一包懷疑毒品可卡因，唯最終被制服拘捕，他當時神志清醒。警員在私家車手制位後方杯座，再發現6小包懷疑毒品可卡因，其後替司機進行快速口腔液測試，發現他曾服食K仔及可卡因，於是再召警犬到場搜查，但未有進一步發現。26歲司機報稱任職廚司，涉嫌販毒、藏毒及藥駕被捕。

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