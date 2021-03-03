九龍灣宏照道3小時發生2宗車撞途人，釀成兩男女受傷意外。早上10時45分，一名女途人在九龍灣宏照道與常悅道交界燈口位等候過路期間，疑有人未有遵守交通燈號，行出路中，此時一部私家車駛至收掣不及，撞飛女途人，女途人墮地受傷，清醒送院治理，警方正調查意外原因。

讀者馮先生向《蘋果》提供有關車cam片段，顯示當時女途人已過了一半燈位，站在安全島上等過另一半馬路，她當時在安全島徘徊，旁邊有另一名男途人亦在等候，她等了約20秒，見數架大貨車駛過後，突然行出馬路，行了數步後見有私家車駛至，她曾猶豫是否急步過路，還是行返轉頭，惟在瞬間不知所措之際，女途人便被駛至私家車撞飛車頭冚，私家車停下，一名男司機衝出車廂查看事主，之後車cam便拍不到女途人被撞後情況。讀者馮先生說不清楚傷者傷勢，但指私家車是正常速度，意外後途人代為報警，他自己因為轉燈而離開現場。

警方表示，早上10時53分，宏照道25號對開，一名53歲姓戴女子，遭一部私家車撞倒，她仍然清醒，姓陳（25歲）男司機在場協查。

其實在早上7時40分左右，一輛專線小巴亦在九龍灣宏照道與常悅道交界，同一個十字路口但不同燈位，撞倒一名男途人。傷者64歲姓葉，手腳受傷，倒在車頭前面地上，痛極呻吟。救護員到場替他急救，然後送往伊利沙伯醫院搶救。

讀者徐先生剛巧途經現場，他指懷疑傷者衝紅燈被小巴撞倒，尚幸當時小巴車速不算高。傷者神智清醒，倒在地上叫痛，多名目擊者協助報警。小巴86線，港鐵九龍灣站往啟德郵輪碼頭，意外後被警方拖走檢驗。

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