荃灣警區、新界南總區機動部隊聯同入境事務處特遣隊及政府飛行服務隊人員，根據線報及經深入調查後，昨日（2日）進行代號「冠軍」（CHAMPION）的聯合跨部門反非法入境者及黑工行動，巡查荃灣深井一帶山頭，並利用直升機於高空進行搜索，查看叢林是否有非法入境者窩藏，同時亦有便裝人員突擊搜查區內多個地點。

行動中，警方於荃灣河背街拘捕一名53歲內地男子及於沙咀道一間按摩場所內拘捕4名越南女子（33至39歲），分別涉嫌「未獲入境事務處處長授權而留在香港」及「非法入境者接受僱傭工作」被捕；5人正被扣留調查。

根據法例，任何人違反對其有效的逗留條件，即屬犯法。所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬港元及監禁兩年。

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