一名神秘司機，去年12月28日駕駛私家車超速，警方發現要求車主提供司機資料，然而車主卻先後兩度訛稱司機身份，至今日被警方拘捕，涉嫌妨礙司法公正；另外一名車主女友人，亦涉嫌有份假冒司機，涉同罪被捕。然而至現時，當日超速司機確實身份仍是迷團。

去年12月28日，一輛私家車被偵速攝影機偵測到超速行駛，案件交由中央交通攝影調查組接手，警方遂向私家車的32歲姓施本地男車主發出「提交司機詳情通知書」，該名男車主其後指一名女子為涉案司機。警方調查後，得悉該名女子並不認識男車主。

至今日（3日），該名男車主再向警方聲稱另一名45歲姓陳本地女子為涉案司機，初步調查後，該名姓陳女子涉嫌假冒司機，警方遂將姓施男車主及姓陳女子拘捕，涉嫌妨礙司法公正。據知被捕男女關係為朋友，兩人正被扣留調查，案件由沙田警區刑事調查隊第四隊跟進，暫時未知當日超速駕駛司機的確實身份。

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