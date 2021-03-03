中國科興製造的武漢肺炎疫苗，首劑有效率僅50.6%，有名63歲患有嚴重糖尿老翁針後2日休克不治，成為苜宗接種科興後死亡個案。據了解，老翁在官涌體育館接種疫苗，《蘋果》今早再到現場視察，中心依然有不少長者到場接種，部份人強調生死有命，似乎對中國製疫苗信心十足。

記者今早到場視察，見接種疫苗的人士以長者為主，人流不多，毋需排隊，每小時大概有不超過10人進入中心接種。

一名72歲的婆婆向記者表示對政府、對疫苗有信心，反而埋怨坊間太多負評：「十隻手指有長短呀，唔該你望下啦！」並認為中國製疫苗比外國的好，「外國嘢唔一定係好嘢。你唔愛國，唔須要講，你睇吓新聞，一味係負面嘢」，並認為死亡個案純粹不幸。

另一位73歲的李先生亦對科興有信心，他說：「無所謂嘅，生死有命，總之你自己根據自己嘅實際情況，你覺得打無所謂，你咪嚟囉！」他自言並非長期病患者，惟畢竟年紀大，為求安心所以預約接種疫苗。李說：「講句實吖，如果我學佢（死者）咁，咁多種病，我就唔打住喇！」

李先生聲言不考慮其他疫苗，「嗰隻副作用多呀，呢隻少啲副作用。佢效果係少啲，我哋主要係安全」，但不會推介親友，「即係同一種病，千祈唔好介紹人食藥。」

由美國回流香港的黃先生（80歲）說：「nothing perfect hundred percent（世事無絕對）！」認為市民毋須擔心疫苗。他指自己身體狀況不錯，非長期病患者，「我仲大過佢（死者），邊夠我身體好呀？」更解釋疫苗對身體產生排斥屬萬分之一的可能性，之後無可能會出現同樣事件。他聲言生於中國，對所有國產貨有信心。

政府現時安排五個組別人士優先接種疫苗：

（一）醫療機構及參與抗疫的工作人員。

（二）60歲或以上人士；而70歲或以上長者可有最多兩名陪同者一起接種。

（三）安老院舍、殘疾人士院舍院友和員工。

（四）維持必要公共服務人員。如處理廢物、污水、渠務、街市潔淨等環境衞生前線人員，紀律部隊、郵政前線人員等經常與市民接觸的人員。

（五）跨境運輸、口岸、港口工作人員。如跨境貨車司機、機組人員、機場、碼頭、陸路口岸人員、跨境船隻船員、跨境作業漁民等。

據悉，一名患嚴重糖尿病的63歲李姓男子，2月26日在一名朋友陪同下，到佐敦官涌社區接種中心接種首劑科興疫苗。男子接種前、後均無不適，之後返回住所。他其後因嚴重不適，到伊利沙伯醫院急症室接受治療，他被送上病房觀察，其後出現休克症狀，醫護急救後，2月28日早上不治。

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