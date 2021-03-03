周三（3日）晚上約11時，紅磡華豐街7至8號衡豐樓的8樓天台後樓梯起火，迅速蔓延，波及旁邊一間鐵皮屋，一時間火光熊熊濃煙沖天，更一度傳出爆炸聲，約40名居民疏散至樓下暫避。消防到場後動用兩喉兩煙帽將火救熄，無人受傷。火警於35分鐘後救熄，調查後發現有4處火頭，包括梯間及天台，認為有可疑，交警方跟進。

網上有片段拍攝到天台一名南亞居民無路可走驚險一刻。片段所見，當時該南亞漢身處最高層，火勢包圍下無路可走，危站大樓邊緣的晾衫架；然而火勢越來越大，即使消防從樓下射水灌救亦無補於事。

南亞漢多次回望火勢，又打量對面矮一層大廈的天台，有點猶豫不決；但最終在火勢熱力的壓迫下，他頭也不回，冒險一跳，由晾衫架飛過毗鄰華豐街6號的較低樓宇的天台。兩座樓相距約3米，南亞漢安全著陸於該大廈的天台。

南亞漢稍後走落樓下公園，向警方登記資料。他操不流利的英語，表示住天台屋，發現火警後也有報警。記者見他穿着人字拖、長袖衫褲，絲毫無損；不過問他逃生經過，他即耍手擰頭拒絕回答，事後隨警員返回單位點算。有起火大廈居民表示，未曾見過該南亞漢，惟警方調查後，證實他為大廈住戶。

當區區議員任國棟表示正了解情況，提到恆豐樓多為南亞裔人和長者居住，有50年樓齡，天台有僭建物，樓下華豐街則長生店林立。他續指樓宇沒有煤氣供應，懷疑是火勢波及石油氣罐導致爆炸。他又說涉事天台屋起火大廈與毗鄰唐樓接近，據知附近唐樓天台不像起火大廈天台般多僭建物，故有居民情急之下，或迫於無奈只得跳過鄰近大廈逃生。

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