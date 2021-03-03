警方去年8月派逾200警力硬闖蘋果日報大樓蒐證，並以涉嫌違反港版國安法及串謀欺詐等罪名，高調拘捕壹傳媒創辦人黎智英、他的兩名兒子及四名壹傳媒高層；昨日（2日）再拘捕壹傳媒前營運總裁丁家裕。丁家裕被扣查超過24小時，於今日（3日）下午3時半左右獲准保釋，離開中區警署，未有回應記者提問。警方其後表示，丁家裕須於今年5月上旬再報到。

黎智英、營運總裁兼時任財務總裁周達權及行政總監黃偉強去年12月報到時，遭警方落案起訴一項欺詐罪，指他們2016年6月27日至2020年5月22日期間，未有按租契而使用將軍澳工業邨駿盈街8號，並向科技園公司隱瞞有關用途，意圖詐騙而導致科技園公司因未有採取行動而蒙受不利，或令蘋果印刷或力高顧問有限公司獲利。周達權及黃偉強其後獲准保釋，同月12日，黎復遭警方國安處引用港版國安法，起訴他勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，解往西九龍裁判法院提堂，惟法庭下令要他還柙至今年4月16日再訊。

其中被警指涉嫌「串謀欺詐」的行政總裁張劍虹昨日到秀茂坪警署報到，他逗留個多小時後獲准續保離開。至於黎見恩及黎耀恩，其中黎見恩涉嫌串謀欺詐，次子黎耀恩則涉嫌勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。二人下午報到後均獲續保，三人全部5月再到警署報到。

去年8月10日，逾200警員有恃無恐直闖蘋果日報大樓，翻天覆地搜查近九小時，警方國安處亦連同刑事處人員展開大規模行動拘捕10人，包括壹傳媒創辦人黎智英、兩子黎見恩及黎耀恩、行政總裁張劍虹、營運總裁兼時任財務總裁周達權、行政總監黃偉強及壹傳媒動畫總經理吳達光，他們分別被指勾結外國或者境外勢力危害國家安全及串謀欺詐。至於「香港故事」成員李宇軒、前學民思潮成員李宗澤，則被指涉勾結外國勢力危害國家安全等罪名，而前香港眾志成員周庭被指涉煽惑分裂罪。

61歲的丁家裕曾服務壹傳媒集團18年，2015年辭去包括執董、營運總裁、財務總裁及公司薪酬委員會成員，亦不再出任聯交所規定的公司授權代表，2016年1月1日生效，當時他的請辭目的為追求個人興趣，並確認與董事會無意見分歧。

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