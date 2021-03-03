中國科興製造的武漢肺炎疫苗，開打數日已通報多宗懷疑副作用事故，其中一名患嚴重糖尿病的63歲老翁，在官涌社區接種中心接種科興後不足兩日，因嚴重不適入院，同日去世，相信是首宗接種科興後死亡個案。官涌體育館疫苗接種中心醫務總監郭寶賢回應事件時強調「中心唔係睇病嘅地方」，打針的決定權在市民，呼籲打針前如有疑問應先詢問家庭醫生。郭寶賢又指，相信受事故影響，今日有一半已預約人士取消打針，同時有10多人臨時「縮沙」。

郭寶賢甫開腔即釐清中心的角色，他說：「中心嘅任務係方便市民預約，先到先得，然後順利打針。」市民在網上登記的時候要閱讀資料，明白有禁忌不可以打針，包括有嚴重過敏、短期內打過其他疫苗及懷孕等。他強調：「呢度唔係睇病嘅地方」，市民認為自己無問題才到來；現場有屏幕播放相關資訊，在場有工作人員供查詢，最後簽同意書，「要剔兩個剔，問過佢哋有冇問題先，決定權留番畀市民自己。」郭續指，中心沒有市民的病歷記錄，「如果有擔心，要講出嚟，我哋唔知打針嘅人有冇唔適合嘅地方。」

對於63歲男子打針後身亡事件，郭寶賢回應說：「中心冇佢嘅資料，休息30分鐘可以離開就離開咗，我哋再冇佢嘅資料，都係喺傳媒嗰度知（死訊），衞生署都冇通知，唔係好掌握到。我哋所掌握到嘅，只係佢邊時邊日嚟打過針，打針時同離開時都冇不適。」

郭坦言今日到中心打針的人，比預約的人數少：「人之常情，少咗人唔奇，的確係少咗人，多咗詢問。」他估計預約者中有三分一至一半沒有出現，而有10多人到中心後拒絕接種，「畀咗意見佢，佢唔打囉！」他舉例有一位市民血壓高，原來早上未有按時服藥，最後決定不打針。今日注射疫苗的市民中，截至中午有兩人在休息期間感到頭暈不適，休息後才離開。據悉，今日原有1,100名市民預約接種疫苗，但至少200人已取消預約，而中心可容納 100人的休息室亦未能坐滿。

他再次重申，是否注射疫苗，市民「自己決定」，可詢問家庭醫生，查詢醫學意見，「嚟到呢度無人可以答到，呢度唔係醫療服務或診斷」。他指，長期病患也有很多種類，可能好穩定，都可以打針，「所以決定係佢（市民），把關嘅係病患者自己」，呼籲所有接種者詳閱接種疫苗的資料，到中心後亦可再作查詢。

打針後身亡的老翁姓李，據了解有嚴重糖尿病及肺部疾病，上月26日由朋友陪同到官涌社區接種中心接種科興疫苗。老翁在接種前後均無異樣，但上周六（27日）因嚴重不適，到伊利沙伯醫院急症室求診，再轉送病房觀察；其後休克，經醫護急救後，於28日凌晨時分不治。

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