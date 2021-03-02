47名參與去年民主派初選人士，被警方控以「串謀顛覆國家政權罪」，案件今早連續第三日在西九龍裁判法院提堂；經過前兩天聆訊，尚有8名被告今天陳詞申請保釋。總裁判官蘇惠德將案件押後至今日中午12時再續，他昨晚表明不會花很長時間思考裁決，相信今日可以完成整個保釋程序，但前提是要等待其中一名被告戴耀廷出席另一聆訊後回來。

早上7時左右，警方仍然封閉西九龍裁判法院對出的道路，但只有警車停泊，未見有警員駐守。至於公眾席只有數人排隊等候，包括讀中一的鍾同學。連續第三日到法院旁聽的鍾同學表示，想知道被告能否保釋，及究竟國安法是甚麼一回事。

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