灣仔軒尼詩道172號一幢舊樓，清晨5時許，唐三樓一個一劏三單位，其中一間劏房起火，冒出大量濃煙。消防接報趕到，動用一條喉及派出一隊煙帽隊撲救，20多分鐘後將火救熄，約30人自行疏散，大部份人仍身穿睡衣，有人赤腳逃生，亦有人忘記戴口罩。

火警中一家四口疑吸入濃煙不適，在救護車上接受治理。受火警影響，軒尼詩道往中環方向慢線需要封閉。

今次起火的單位，一月曾發生墮樓案件。當日清晨6時許，一名持行街紙的34歲非洲烏干達女子由房間墮下，壓到1樓外牆一間五金行招牌的其中一個字，招牌其中一條鐵枝柱亦被撞斷。當時消息指，女事主早前曾傳短訊予友人表示自己不開心、稍後便有一名男子到上址，向她提供懷疑毒品。女事主吸食後情緒激動，之後便發生墮樓事件。灣仔重案組一度追查該名男子及毒品來源。

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