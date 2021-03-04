紅磡華豐街衡豐樓天台屋昨晚（3日）遭縱火，其間住天台的一名印度住戶，在烈燄進迫下，冒險由8樓天台跳到3米外隔籬大廈的天台。驚險一幕看得街坊非常肉緊，脫口呼叫。《蘋果》今早重返現場，正好遇上這名死裡逃生的住客，他沒有受傷，甚至是氣定神閒，只淡然說是為勢所迫。

《蘋果》今早再到衡豐樓，大廈樓高8層，一梯4伙。記者正好在梯間遇上該名印度住客，折騰一夜，他仍然相當精神，講述走火經過卻是輕描淡寫，只謂火勢十分大，無法循樓梯走落地面，無可奈何唯有爬出天台屋的窗，站在簷篷上等候救援，最後跳到鄰座大廈的天台，慶幸落地未有受傷。記者欲再問他詳情及姓名等，但他都拒絕回答，然後匆匆離開。

記者登上天台，目測由印尼男站立簷篷的位置，跳到矮一層的鄰座天台是2.5至3米。可想而知，情況是何等危險。

早上衡豐樓已解封，住客可自由出入，今早亦曾有消防員到場視察及拍照記錄。8樓天台屋未解封，屋內滿是積水；梯間嚴重熏黑。各層樓梯都堆滿垃圾雜物，包括沙發、洗衣機、床架，其至是石油氣罐，根本寸步難行。

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