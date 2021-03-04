47名參與民主派初選的人士遭扣押五日四夜，經過近41小時馬拉松式聆訊，法庭今日繼續處理各被告的保釋申請。蘇官聽取各被告的保釋陳詞後，批准其中15人保釋外出，惟律政司隨即就保釋事宜提出覆核，並引用《刑事訴訟程序條例》第9I條，令各人須繼續還柙。

有別於前一晚，囚車經通州街往荔枝角收押所方向，兩架囚車周四晚上改經荔枝角道，由西九龍審判法院至荔枝角收押所沿途有大批警力駐守。當囚車途經荔枝角道與大南西街交界，逾40名「送車師」突然湧出，舉燈大叫：「撐住呀」，警方隨即下警車以限聚令為由驅散。

周四（4日）晚上9時許，荔枝角收押所外有大約30名PTU及數名懲教署人員分佈各個門口駐守戒備，以防有突發事故，氣氛緊張，其後超過30名市民到場聲援。當囚車在深夜時份駛入收押所時，現場各人亮起手機燈號大叫：「加油！頂住呀」、「撐手足撐到底」，以表支持，惟警方一度開咪，指在場的市民可能違反限聚令，要求他們散開。

在荔枝角收押所外的黃小姐表示，對於不准47人保釋，律政司是否一早有答案，只是搞一場看似公正的大龍鳳給市民，已經不是第一次，過去多宗案件亦曾有相同情況，律政司亦因保釋問題提出上訴，這樣不如直接作出指示，無需要花3日3夜時間來一場所謂審訊，看到起初15人獲准保釋，但半小時後即改變結果遭到收押，我們香港人心情十分低落，難怪家屬出現崩漬，國安法條例太虛無縹緲，應該要定出合理實質說明，所作所為是經常超出人們的低線，心情是難似平復，我們現身支持，希望家屬可以捱過去。

丁先生表示覺得十分荒謬，基上是早有一個劇本，由中央委派的法官判案，但律政師即時提出上訴，由最初知道有15人獲准保釋，但旋即遭到上訴，成件事是好似拍戲，難似想像。

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