47名民主派人士連續第四日在西九龍裁判法院提堂，連日來不少有心人自發到西九法院門外，派發物資為在場聲援人士打氣，當中包括曾到場派發食物及熱飲的黃店餐廳老闆黃先生，不過今日即時被玩。

黃先生指餐廳中午接到外賣電話，聲稱要訂購18、9個午餐送到法院門外，約值800元左右，但店員抵達後，卻無法尋獲客人，「佢留咗個電話，不過人哋話佢身在觀塘，亦無訂過飯盒」，店員只好將外賣送回餐廳。

黃其後親身到法院門外了解，「我只係怕真係有人訂咗餐又搵唔到我哋而無飯食」。直至證實被整蠱後，索性將所有飯盒免費派出，隨後更加沖數十杯熱飲，為大家禦寒。連日來，他向在場聲援人士送上少少心意，提供早午晚三餐及熱飲，他指今次是他第一次被整蠱，直言並不會因此而懼怕，更豪言指，「我一星期免費派飯遠遠唔止呢個數。」不過為避免同類事件，以後亦會核實電話才送外賣。

晚上7時左右，他再送40多個飯盒到法院外，他聲稱送上的飯盒只是「少數目」，除他以外，亦有其他熱心人士從港島送外賣到法院外，「呢啲都係小小意思」。

經常走在最前線守護年輕人的陳伯，亦連續四天以個人名義到法庭外聲援民主派被捕人士。今天天氣轉涼，不時下雨，他與一眾熱心市民帶同大批物資，為在場守候的市民送暖，「熱飲、熱湯，一盒盒，一杯杯熱辣辣咁送過嚟，都係市民自發」；陳伯更帶來近60件雨衣，主動向在場市民派發，更為他們穿上雨衣，遞上熱飲，場面十分窩心。

陳伯坦言香港法治已死，市民亦力不從心，「實質上而家大家都好清楚發生咩事，而作為我，好無力又無能，無能力去處理到」，鼓勵香港人不要放棄，希望民主會盡早回來。

至傍晚6時，雨勢時有時無，氣溫亦開始下降，有市民帶同姜茶、麵豉湯及飯盒予法庭外守候的市民暖身醫肚，又問法院內人士是否需要。其間有消息指戴耀廷乘坐囚車返回法院，有市民高叫「加油」、「撐手足」等口號，場面令人感動。

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