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47名參與去年民主派初選人士，被警方控以「串謀顛覆國家政權罪」，案件今日將連續第四日在西九龍裁判法院提堂。有市民連續第4天到來旁聽，默默支持，並寄語被捕人士「加油、保重」。

經過前3天共33小時馬拉松式聆訊，國安法指定法官、總裁判官蘇惠德昨晚將案件押後至今早再續，表示屆時「一次過講晒啲情況」，包括各大狀及律師停止代表被告的手續。蘇官又指，若果今天可處理所有相關事宜，或可即日作出裁決。

清晨6時許，公眾席已經有約20人排隊，全部蓆地而坐，或進食早餐。而法院門外道路仍然被圍封，有警車及警員駐守。至早上7時半，排隊等候的人數增至約100人，人龍排至東京街西。雖然落下毛毛細雨，但各人並不退避，有的打傘遮擋，有的冒雨留守。

現場所見，有市民以不同形式默默支持被捕者，包括拿着「釋放政治犯」的紙牌、拉小提琴，與及穿上「加」「油」的耳環作無聲支持，令人動容。

至於警方亦派駐近50人，包括軍裝警員、機動部隊及便衣警，在法院外圍巡邏。多部警車停泊在通州街天橋底，霸佔一條快線，囚車對開的路口有近30名警員。

至早上8時15分左右，法院職員安排市民進入法院內繼續排隊。各人在門外掃「安心出行」或登記資料，然後逐一進入。今天到來旁聽的市民，明顯比昨日多，至早上11時15分（開庭後半小時）仍然有數十人在門外排隊，惟職員隨即豎告示牌，指預留位置的籌號已滿，毋須繼續排隊。

及後有囚車陸續駛到法院，早上8時59分第一部囚車、懲教署的「鐵甲威龍」駛到，據了解車上載有黃之鋒、胡志偉和「快必」譚得志；約15分鐘後，載住趙家賢的囚車也駛入法院。

法庭原定10時開審，不過載住林卓廷、楊岳橋的囚車，於10時01分才抵達法院；而載住「長毛」梁國雄和朱凱廸的囚車更遲，10時12分才到達，最終法庭於上午10時40分開庭。

市民連撐4日 寄語被補人士：加油、保重

連續4日旁聽的Candy，帶同一對分別8歲及7歲的子女，凌晨4時許到法院外排隊。她表示連日排隊實在十分疲倦，「攰就一定攰㗎啦，4日啦，咁但係冇計啦，都係要堅持。」今早天氣轉涼至約18°C，她特意叮囑子女要多穿衣服，「都係著多咗件衫囉佢哋。」

她指，過往3日都是於8時左右到場排隊，「但係驚今日會多人，今日就真係會宣判㗎啦嘛，冇理由之前3日聽完，如果今日入唔到去，我就覺得唔係咁好，咁就辛苦少少囉。」

法院外寒風瑟瑟，但Candy指法院內的47人想必更為辛苦，「你唔係坐喺入邊，唔係咁樣受折磨咁多日嘅時候，好難喺佢個位去感受。」他們長時間不能梳洗更衣，Candy認為此安排十分不人道，「呢個係一個human right嚟㗎嘛！」

她又表示，一對子女絕不是單純跟着媽媽到來，「佢哋知自己去邊，佢哋清楚發生咩事」，女兒更特別指明想向長毛梁國雄和岑子杰表達支持。對於昨日譚文豪曾於庭內表示或再不能見到一對子女而激動落淚，Candy直言「身同感受，想同佢哋講加油、保重。大家精神壓力好大，都有負面情緒，我哋無辦法想像佢哋所承受嘅嘢。」

另外，韋小姐今早5時許到場排隊，她坦言未曾預計過會有十多人比她更早到法院。她表示，除了昨日，其他日子都有到來聲援，批評控方根本未有足夠證據起訴，應要「快啲畀佢哋返出嚟。」

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