47名民主派人士連續第四日在西九龍裁判法院提堂，逾百名市民因為座位不足而未能進入旁聽，但他們仍在法院外留守聲援。其間有市民叫喊抗爭口號及派發黃色雨傘，警員立即用攝錄機拍攝，令在場氣氛一度緊張。有市民不滿反問：「𠵱家派遮都違反國安法呀？」

今日是第4日聆訊，處理案件的國安法指定法官、總裁判官蘇惠德昨天已預料，今日或可作出裁決。今早在法院外排隊的市民，明顯比昨日多。上午11時許（法庭於10時40分左右開審），職員展示告示預留位置已滿，着市民毋須繼續排隊，惟在場逾百人都不捨離開，繼續留守。

當警員收回法院外圍封的雪糕筒，有市民大喊「香港人加油」等口號，警員大為緊張，拿起攝錄機拍攝。

至11時30分左右，法院外下着毛毛細雨，一名女士向現場市民派黃色雨傘。警員又陷入緊張狀態，立刻用攝錄機拍下該名女士和其他市民的舉動，更上前截查該名女士。在截查期間，有市民指罵警員，「做人做鬼係你哋自己決定」；有指，曾有市民反問警員：「𠵱家派遮都違反國安法呀？」在5至10分鐘後，該名女士獲得放行。

至下午3時許，現場再次陷入緊張狀態，有市民呼叫口號：「7.21未見人、831打死人」、「加油」，其中一名滿頭白髮的女士比較激動，向警員大喝「全世界都唔要你哋呀」、「淨係識打壓我哋無辜市民」，在場有便衣警員、軍裝警員及警察公共關係科的傳媒聯絡共計約50人。有警員驅散眾人，着令他們不要聚集，有警員拍攝現場情況。約10分鐘，氣氛才緩和下來。

整天法院外都有警察駐守，機動部隊及便衣警員等估計過百人，法院對出的通州街快線停泊了十多輛警車，包括私家車，七人車，豬籠車以及衝鋒車，霸佔快線。

今日下了一整天的毛毛細雨，法院外等候的市民都穿上外套保暖，其間有熱心人送上一箱蘋果予在場人士，以表支持。

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