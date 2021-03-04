新界南交通部一輛裝有車牌識別系統的警車，在沙田新城市廣場附近，發現一輛Tesla有可疑，於是示意停車受查；但Tesla司機沒理會，反而加速逃走，雙方展開追截。

據報Tesla最高車速達時速150公里，經城門隧道過荃灣，最後駛至10公里外的葵涌青山公路近和宜合道，該處是紅綠燈位，車輛都停燈等候，Tesla失事撞前面19座空載私家小巴及垃圾車，司機棄車逃走，左穿右插。

其中垃圾車的南亞裔司機亦落車追捕，疑人沿和宜合道、打磚砰街跑往青山公路，最終狂奔1公里，在一間士多外被擒獲拘捕。

現場消息稱，疑犯27歲沒有有效駕駛執照，記錄顯示他的學牌已過期6年，同時他未能通過藥物測試，懷疑有人曾吸食可卡因。而涉事Tesla，因為車主停牌，警方的車牌識別系統偵測到有問題而展開調查。警方正聯絡車主作進一步了解。

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！