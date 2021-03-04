荃灣大窩口關門口村出現偷胸圍內褲賊。早上9時許，警方接獲一名女子報案，指一批晾掛在屋外的衣物不翼而飛，警方接報到場調查，並翻查女事主設於門口的閉路電視片段，發現一名中年男子於凌晨在門外似有動作，偷走2條內褲及1個黑色運動胸圍，警方將案件列作盜竊，交由荃灣警區刑事調查隊跟進，暫時未有人被捕。

《蘋果》聯絡到女事主，她指昨晚下雨，她將洗好的衣服曬晾在屋外，然後拉上膠簾擋雨，豈料今晨8時半收衫時，發現膠簾部份的勾飛脫，一批女性內衣物不翼而飛，懷疑遭人偷走。她與丈夫其後翻查閉路電視片段，發現一名身穿黑色波衫的中年男子於凌晨零時左右在門外徘徊，然後施然靠近曬晾的衣物慢慢挑選。

從片中所見，由於屋外晾衫的位置有半身高的圍欄，該名黑衫男子難以偷走內衣，只好暫時離開，豈料他30秒後他再折返單位前，推開膠簾，意圖偷走內衣褲，其間他擔心有人發現他偷底褲，不停四處張望。大約3分鐘後，他從不遠處搬來一張白色膠凳並企高，偷走內褲及一個黑色動胸圍，非常猖狂。女事主經點算後，她的黑色內褲、女兒的中童黑色內褲及黑色運動胸圍被偷走，但掛在旁邊的白色胸圍則未被偷去。

女事主指自己與丈夫及女兒搬到關門口村僅半年，上月已從鄰居口中得知，村內出現偷內衣賊，同樣都是偷去黑色內衣，當時她已在門外的晾衫架上掛上鈴鐺，以防衣物被偷走，詎料仍被人偷走內衣褲。她比對上次及今次的閉路電視影片，相信賊人為同一人，覺得他對黑色「有啲喜好」，「一個月發生兩次，真係好變態，佢啲手法好純熟，似係慣犯嚟，有街坊話盡量掛返啲衫入屋，但我覺得唔應該斬腳趾避沙蟲，應該係捉到呢個男人」。

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