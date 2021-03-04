47名參與民主派初選的人士被警方控以串謀顛覆國家政權罪，案件連續第四天在西九龍裁判法院提堂。至晚上7時左右，總裁判官蘇惠德批准15人保釋，惟律政司隨即就保釋事宜提出覆核，並根據《刑事訴訟程序條例》第9I條，繼續將各人收押。北角區區議員仇栩欣及阮民安（Tommy）今日亦到法院外等候消息，得悉裁決結果後大感失望，其間仇更一度哽咽。

阮民安對裁決表示憤怒，直言不願意接受結果，見到有家屬在庭外激動落淚痛哭，更有人不支暈倒需要送院，感到非常傷心，「只係希望佢哋平安，大家要保持憤怒，記住面對不公平嘅審訊，唔好放棄對還柙緊坐緊手足嘅支持」。

仇栩欣形容時的心情非常複雜，一度哽咽，「我冇辦法想到昔日嘅戰友，大家一齊付出嘅嘢，而家冇嘢可做得到」，明白叫大家不要放棄是困難事，但仍會抱一絲希望，嘗試去做。二人在最後向在場記者表示：「香港人加油」。

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