土瓜灣發生一宗棄嬰案。下午4時許，警方接獲市民報案，指在永耀街18號一幢唐樓梯間發現一名剛出世不久的女嬰，身上只有一塊粉紅色布料，懷疑遭人遺棄。警方到場將女嬰送往油麻地伊利沙伯醫院檢查，正調查女嬰的父母的身份。

發現女嬰的張先生向記者表示，今午4時半左右落樓，突然聽到樓梯轉角位有嬰兒喊聲，地上放有一團粉紅色的布料，於是上前查看，其後驚見一名初生女嬰，「見到佢仲有呼吸脈搏㗎喎，原來有臍帶喺度， 好瘦」。他形容女嬰獲救時仍有知覺，貌似南亞裔，相信出生不久。

《蘋果》事後取得現場閉路電視片段，清楚見到一名光頭黑衫女子從鴻光街的後巷走出，鬼鬼崇崇，當時她手上正抱住一團粉紅色布料，估計布料內藏有初生女嬰。其後她進入永耀街18號一幢唐樓，大約一分鐘後空手離開，並沿炮仗街方向離開。

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