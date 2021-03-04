63歲男子接種科興疫苗兩日後死亡，但部份市民仍然大無畏，根據預約打針。記者今早到油麻地官涌體育館疫苗接種中心視察，整個上午都有市民到來打針，每小時約20人左右，估計午飯前有接近100人接種疫苗。接種人士以長者為主，大部份人都表示不怕有副作用，甚至有人對打針後不治的狀況不理解。

79歲的關太說：「啲人講到嚇哂人咁，我都幾十歲人唔怕啦！」但其實她患有心臟病，早前進行通波仔手術，至今仍要長期服藥，今早未服藥便趕到來。接種中心的醫生得悉此情況，勸她服藥後再前來接種，結果她回家服藥休息一會後再到來打針。

關太一知半解地說：「支針係我哋應該要打嘅，而且約咗4月2號再打第二針。」她指接種後沒有特別，針口位「有少少㷫㷫哋」。

另一位67歲的張先生指接種程序不繁複，說：「唔驚呀！點解要好驚呢？啲專家話無事、話唔關事。」張先生更向記者展示疫苗接種記錄表，「因為呢隻科興最早嘛，早打早着」，但未考慮再接種疫苗。

李小姐在碼頭工作，任職貨運業，屬於優先接種疫苗的群組。她表示不擔心疫苗，揚言身體狀況極佳；而且醫生更多次詢問其病歷，令她更安心。

疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星指，根據科興資料疫苗整體有效率約50%，若相隔28日接種第二劑有效率會升至約60%，故委員會建議接種者隔28日才打第二針。

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