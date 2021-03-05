土瓜灣一名姓高的29歲女子，昨日下午疑將剛出世的女嬰，連臍帶丟在唐樓梯間。警方其後將她拘捕，現時她仍然留院治理。記者到土瓜灣其住所了解，得悉女子與母親相依為命，街坊都不察覺有男子出入，亦不為意她懷孕，對棄嬰事件感到愕然，也替無辜的嬰孩感到難過。

今日下午，記者到女子位於鴻光街的唐樓住所了解，她居住的單位劏開四個劏房。鄰居魏太稱，高女與母親相依為命，惟母親不良於行，從沒見步出屋，都是由女兒買外賣或日用品回家。魏太自己去年5月入住，已見高氏母女，但沒見到男子出入。

魏太形容，高女剃光頭，見她肚子有點大，以為有病或是吃得太飽，沒料到是懷孕。另外，單位雖然只住有兩母女，但衞生環境惡劣，魏太說：「噚晚警員要不停丟垃圾，丟咗好多袋」，平有也有蟑螂出沒。昨晚警員調查後也帶走高母，「差人話佢一個人唔能夠郁，擔心有意外」。

至於嬰兒被遺棄的梯間在永耀街一幢唐樓，與鴻光街住所背對背，相距叭0米左右。梯間昏暗，十分污穢。

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