驚蟄是二十四節氣中第3個節氣，在公曆每年3月5日或3月6日，今年辛丑年定在公曆3月5日。代表天氣回暖，大地春雷，冬眠的蛇蟲鼠蟻，因春天打雷而驚醒，驚蟄即上天以打雷方式驚醒蟄居動物的冬眠，這時中國大部分地區進入春耕季節。民間會燒香及祭祀白虎驅趕，後來演變成借白虎之力鎮壓小人。

在香港驚蟄傳統上是打小人的日子，其中在灣仔的鵝頸橋是較歡迎的打小人地點，有專業小人婆開攤檔為想省口水的市民服務，去年最熱鬧的檔口有數十人排隊，有人感覺打小人後會「順風順水」亦有「打走肺炎，保世界和平，早日大家身體健康」，大家主要都是「打走四方小人」，每個人心中的小人也不同，特首和高官亦可成為小人，去年林鄭成為市民心中的小人，並奉勸林鄭「善有善報，惡有惡報，若然未報，時辰未到」，若社會局勢依然動盪，自己下年一定會再來，而且目標可能不止林鄭。

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