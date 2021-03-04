銅鑼灣一間酒店發生企圖自殺案，凌晨5時許，信德街一間服務式住宅酒店，一名60歲男住客，在大堂一樓位置爬出圍欄危站，酒店職員見狀連忙上前勸解及報警。現場消息指，男子受病患困擾，但對職員勸說不為所動，在救援人員到場前一躍跳下，倒卧在地下大堂受傷呻吟。稍後救護員趕至將受傷男子送院治理，警員在現場及到男子租住的房間調查，暫列企圖自殺案件處理。據悉，傷者患有癌症。

24小時求助熱線︰

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線︰23892222

撒瑪利亞會熱線(多種語言)︰28960000

生命熱線︰23820000

東華三院芷若園熱線︰18281

社會福利署熱線︰23432255

醫院管理局精神健康專線(24小時精神健康熱線諮詢服務)：24667350

明愛向晴熱線：18288

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open噏」：www.openup.hk

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！