律政司今日撤銷覆核4名初選案被告的保釋，包括劉偉聰、楊雪盈、林景楠及呂智恆，案件於傍晚6時開庭，大約半小時後完結。4人離開法院時，先後在咪兜前回應記者的提問，之後陸續離開。當時西九龍裁判法院外已有逾80名聲援市民，眾人得悉4人可保釋回家，立即亮起手機燈以表支持，其間更有人高呼：「撐住呀！」。

劉偉聰在女親友的陪同下離開法院，多名聲援市民在法院外鼓掌歡迎，並舉起寫有「加油」的紙牌，大叫：「劉大狀，加油呀」。劉隨即微笑點頭，登上其團隊的私家車，之後打開車窗，向在場的市民揮手致謝，有市民上前與他握手，舉起姆指以表支持。

阿布泰老闆林景楠離開法院時，亦與等候多時的太太激動相擁，場面令人感動。他向記者透露，自己回家後會立即沖涼並抱抱自己的子女，其間他又與太太十指緊扣，表示自己深愛太太，「佢等咗我好多日喇」。

多名在法院外聲援的市民不斷高呼「加油」、「努力！撐住呀」等口號外，亦有人大叫：「沒有暴徒，只有暴政」，聲動震天，之後他們化身「送車師」，企在街道旁，舉起寫有支持字句的紙牌，亮起手機燈，高聲呼喊歡送4人，送上支持。

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