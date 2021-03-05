要對付停不了的家居噪音，不少苦主投訴不果後，寧願主動反擊，輕則用木棍敲打天花板，重則設法訂購在內地禁售的「震樓神器」還擊，苦主阿偉不忿指，「有次谷鬼氣，佢嘈，我就著機出街，由佢響成粒鐘。」聲學專家提醒，以類似方式反擊只會兩敗俱傷，不單天花板有機會受損，自己亦會反受噪音滋擾，「就好似七傷拳咁，人哋損七分，自己都損五、六分。」

記者：林熊

受樓上住戶噪音困擾的事主，起初多先向物業管理投訴，或在涉事單位門外貼上「溫馨提示」，希望對方收歛，惟往往無功而還，故網上不少人分享利用土炮方法報復，例如向天花板拋擲籃球、用地拖棍和錘仔敲打天花板、甚至開動按摩槍不停敲擊天花板等，有人更不惜攬炒，將低音喇叭緊貼著牆壁，然後大聲「焚機」，反擊鄰居。

更激烈的方法是使用因製造噪音、而在內地禁售的「震樓神器」，原理是通過電力震動敲擊，令樓上住戶感受到震動及有明顯嘭嘭聲。「買返嚟兩個月都冇諗住用，係為咗心理平衡先被迫用。」阿偉一家三口居於元朗屋苑，過去一年受樓上噪音影響致「冇覺好瞓」，「小朋友日夜都係上面跳，又打籃球又跳繩。」但投訴兼報警也無改善。

「為咗買呢個神器，我喺大陸淘寶周圍搵，但全部落晒架，去鴨寮街搵好多次都無。」阿偉最終託朋友從台灣購入，現時樓上再有噪音，他就會開動神器，他直言方法形同攬炒，因會同受噪音影響，但他也不介意，「支嘢長期插響度，佢嚟料我咪嚟囉，試過一次好谷氣，就著機出街，由佢響成粒鐘，然後自己出街行。」

建築聲學有限公司技術經理梁慶淳博士指，這種以牙還牙的方式損人不利己，「好似七傷拳咁，人哋損七分，自己都損五、六分，用震樓神器都會嘈到自己」，亦會對天花板有一定損傷。

梁博士表示，家居噪音主要來自餐桌、椅凳的碰撞聲、小朋友的跳動聲、重物撞擊地板聲、木門撞擊聲和電視音響聲等。「疫情冇得出去做Gym，依家要喺屋企做運動，跑步、跳繩、揼啞鈴等，都會對樓下造成噪音。」他建議，樓上住戶可鋪設地氈，在枱腳墊膠，或將易發出聲響的傢俱加軟墊墊起，甚至在地板加設隔震或隔音物料，以減少噪音。

家居噪音來源及防止方法：

噪音類別／防止方法

腳步聲／避免穿質料較硬拖鞋或木屐走動

小朋友跳動或玩具碰撞聲／鋪置軟膠墊，提醒小朋友別從沙發或桌椅跳來跳去

看電視及收音機聲／注意時間及音量

彈奏樂器聲／注意時間及音量

打麻雀聲／注意時間及在麻雀枱凳加膠墊

餐桌或椅腳的拖拉聲／輕手拖拉並在餐桌及椅腳下加貼膠墊

關門撞擊聲／門旁加貼吸音棉

資料來源：專家意見

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！