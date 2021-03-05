47名參與民主派初選的人士被警方控以串謀顛覆國家政權罪，其中15人昨晚獲國安法指定法官、總裁判官蘇惠德批准保釋，惟律政司隨即引用《刑事訴訟程序條例》第9H條，申請覆核保釋決定，按照法例15人須繼續還柙，等候48小時內帶上法庭。惟律政司今突然放棄追擊其中4人，包括林景楠、劉偉聰、楊雪盈及呂智恆。消息傳出後，便陸續有市民到西九龍裁判法院聲援或聽審，當中包括民主黨鄺俊宇，亦有熱心人為守候市民，送上物資作支持。

下午4時半左右，劉偉聰及呂智恆由懲教人員從荔枝角收柙所押送至西九龍裁判法院，過程中二人雙手鎖上手銬，腰纏鎖鏈，並由囚車載走。身穿黑衣的民主黨鄺俊宇，今日下午兩時許前往大欖懲教所探望黨友黃碧雲，至下午3時半左右離開。然而他馬不停蹄，再於下午5時半左右趕至西九龍裁判法院等候4人獲准保釋。鄺俊宇進入法院時甚為焦急，未有停下接受記者訪問，便匆匆進入法院大樓。

案件於傍晚6時開庭，之後陸續有市民到法院外聲援，至晚上7時，4名被告獲准保釋後，聽審市民落樓在庭外繼續守候，加上陸續有其他市民到場聲援，西九法院外有約50名市民聚集，其間有人高呼：「撐到底」，但暫時未見警員在場監視。

得悉4人可保釋 聲援市民：喺唔開心嘅事入面算較為好

3名市民帶同香蕉、麵包、蒸餾水、飲料等，抵達西九龍裁判法院外聲援，一名不願上境的陳先生表示，他今日放工時，得悉林景楠、劉偉聰、楊雪盈及呂智恆等人可以獲准保釋，立即聯同兩名朋友帶同物資到法院外聲援，他坦言4人可以保釋回家，算是「唔開心嘅事入面，較為好嘅事」。

連日送物資 熱心人：唔好覺得有希望先堅持 應該堅持先至有希望

已是第五日帶物資到法院外的黃小姐，今日帶同一箱又一箱的樽裝水、香蕉及麵包予在場的聲援市民，希望大家可以繼續支持下去，「好多人臨時臨急入去旁聽，大家都知冇嘢食，唔知要等幾耐，我嘅角色就係入面嘅朋友唔夠嘢食，我就運畀佢哋」。她指早前數天法院外都大風大雨，多名等候的市民都要餐風露宿，她亦會送上姜茶及熱湯讓大家暖身，望在僅餘的日子都想出一分力，「需要我哋喺度，我哋就會繼續留喺度」。

對於47名民主派人士面對極不公平的審訊，黃小姐表示非常憤怒，「律政司完係全冇邏輯好耐，極度離譜，聽日10點話會再開庭，但究竟係咪準備好晒文件呢？」連日來她在法院外見盡多名聲援市民，令她感觸良多，「經過6日咁樣，到最尾你而家先話畀佢哋撤銷保釋，真係唔人道，佢哋（被告）嘅家人日日都受住唔同煎熬，出面市民有好多公公婆婆，仲有啲坐輪椅，真係好希望大家可以撐落去」。

黃小姐向記者坦言，不要覺得有希望才堅持，反而應該堅持才會出現希望，希望政府能夠立即釋放47名民主派人士及所有政治犯，「所有為香港呢個家嘅人都唔應該受囚刑，我哋有言論自由，初心都係和平，好似609、612遊行」。

其中市民徐先生批評律政司突然放棄4人保釋上訴，處理相當混亂。雖然並不是全部人能夠保釋，但對於庭外守候市民來說亦是好消息，「4個好過全部人無得出嚟」。與徐先生一起聽審的馮小姐，也認為律政司是「玩嘢」，指不但是保釋4人，所有47名被告都是沒有做錯事，希望47人以及同樣還押候審的壹傳媒創辦人黎智英加油。

另一市民黃小姐則表示，現時發生太多不公義之事，因此她現時只能盡自己一分力，下午兩時左右到場聲援。被問及4人獲准保釋，黃小姐直言感到突然，質疑當局是「特登放生呢4個，好似話俾人聽仲有法治，但明眼人都知法治已死」。不過，她仍希望4人能保重，以及香港人要繼續加油，保持抗爭熱度。

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