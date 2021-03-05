不少家居噪音苦主均無奈指，鄰居屢勸不改兼投訴無門，不知如何解決問題，以往更發生噪音糾紛血案。大律師建議事主可向警方或環保署投訴，以《噪音管制條例》跟進，一旦罪成，最高可罰款一萬元；若屬間斷且非長時間噪音，事主可向高等法院申請民事禁制令，禁止鄰居再發出噪音，違者屬藐視法庭，可以判監。

記者：馮智敏

根據《噪音管制條例》第4條「夜間或公眾假日的噪音」，限制任何人下午11時至翌晨7時，或於公眾假日在住所發出噪音；第5條「任何時間的噪音」則限制任何人於任何時間，在住所發出如樂器聲、收音機聲等特定噪音。若噪音對他人而言是煩擾根源，即屬犯罪，發出噪音者可被罰款一萬元。

大律師陸偉雄解釋，家居噪音並非只計算分貝作檢控，「一秒鐘嘅高分貝（噪音），唔及得一個低分貝但持久耐（噪音）影響大。」故執法部門包括警方及環保署，需同時考量其持續性、聲響等條件，才能判斷噪音是否「煩擾的根源」，方可作出警告或檢控。

「如果佢啲噪音係間斷、斷續，未必可以報警（解決），可能要考慮民事禁制令。」陸大狀續稱，若非長時間出現的噪音，執法部門或難以搜證，可考慮自行搜證，並向高等法院申請發出禁制令，以禁止該單位再發出同類噪音，違者即屬藐視法庭，法官會因應案件的嚴重程度判刑，可以判監。

若是公屋住戶則可向房屋署投訴，根據屋邨管理扣分制，造成噪音滋擾可被扣5分；重犯可再被扣分，兩年內扣滿16分或以上，將被終止租約。

過去有鄰里因噪音爭執釀血案，2018年8月，與鄰居因噪音問題積怨的25歲新移民青年，破壞鄰居氣窗洩憤，翌日與鄰居及其15歲友人在荃灣的公園相遇爭執，他稱遭掌摑打頭後，用摺刀插向鄰居友人腹部致肝臟受傷，認罪被判囚14個月零10天。

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