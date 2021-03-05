周四（4日）網上流傳一條長約40秒的瘋狂駕駛片段。片中一名男子竟趴在私家車車頭位置，司機其後開車，將趴在車頭的男子推行逾500米，非常牙煙。《蘋果》現就事件向警方查詢。

片段開首時，一名身穿風褸的男子已趴在私家車車頭位置，當時車內傳出一把女子聲音：「黐線。咪玩啦」，但司機竟未有理會，更不斷爆粗瘋狂大笑，並將風褸男由元朗媽橫路及屏會街交界開始，一直向前推行，當時私家車兩旁有多架車輛駛經，驚險萬分。司機初時更意圖將車駛上橋，但被車上的女乘客喝斥，他才將私家車停在550米外的朗庭園外。

有關片段未有標明事發時間，事後分別被放到fb及YouTube廣傳，有網民指二人的行為非常危險，「模仿P牌女車頭載客事件？」、「人有病有得醫，人儍想醫都難」、「早登極樂」、「成個傻仔」，呼籲所有司機切勿貪圖一時快感，切勿模仿。

上月5日晚上，元朗曾發生瘋狂駕駛事件，一輛私家車在教育路撞向一輛停泊在前面的客貨車車尾，其後倒車意圖駛離現場。客貨車司機下車站在私家車車頭拍攝車牌，其間私家車竟撞向客貨車司機，客貨車司機趴在私家車車頭阻止，竟遭私家車推行120米拋落地。私家車逃去後在兩公里外的十八鄉迴旋處失事，女司機逃去無蹤。

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