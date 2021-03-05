不定時、無定向的家居噪音滋擾，導致有人受困擾而哭泣或脾氣暴躁、會投訴甚至報復。臨床心理學家鄭寶君解釋，當人長期受噪音滋擾，情緒必然受影響，身體更會釋出壓力荷爾蒙，影響睡眠質素，長期可引發心臟或高血壓等問題，但製造噪音者卻未必理解其影響，「係你覺得嘈，唔關我事。」雙方陷入沒完沒了的紛爭，終難以解決。鄭近日也受樓上噪音滋擾，感嘆：「部份人少咗同理心，會覺得呢個地方係我嘅，我想開幾大聲就幾大聲。」

記者：林熊

鄭寶君分析，家居噪音令人煩躁，部份原因是苦主感到無能為力，例如不能控制何時會有噪音，噪音的種類及聲浪的大細，「全部都唔到你控制，嗰種無可奈何，但又好嬲，唔知去邊度發洩。」她指當感到不受控制時，便令苦主最不舒服。

在長期置身噪音滋擾下，鄭引述有針對噪音的研究指，焦慮和抑鬱在長期噪音下的患病率，比不受噪音影響的人高，「另外仲有研究指，小朋友長期受到噪音影響，例如好大聲嘅電視聲、住喺嘈吵嘅公路邊，呢啲小朋友語言學習嘅能力，會弱過喺安靜環境生活嘅小朋友。」因此噪音對任何年紀人士，均有很大的心理及生理影響，更會引起壓力、睡眠質素變差等，長期更可影響心臟及引發高血壓。

鄭寶君直言，近日也受樓上鄰居的噪音滋擾，她感嘆，很多時候製造噪音的人，未必知道其影響。「部份人少咗同理心，會覺得呢個地方係我嘅，我想開幾大聲就幾大聲。」當有人投訴就慢慢變成鬥爭，有些個案是越投訴越嚴重，「搵人介入，就越難去處理。」她認為，雙方應重視友好的睦鄰關係，才會為對方設想，減少因噪音而起的衝突。

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