疫情反覆，衞生署昨日（4日）公佈新增9宗確診個案，惟自早前一宗疑似與注射科興疫苗有關的死亡個案出現後，市民接種疫苗的意慾大減。《蘋果》今早到油麻地官涌體育館疫苗接種中心視察，發現中心人流稀少，早前市民在門外「打蛇餅」的畫面已不復見，平均每5分鐘只有約2至3名市民入內接種疫苗。不過，依然有市民對疫苗充滿信心，並認為該宗個案只是「早兩日死之嘛，咁你全世界都係咁死㗎啦」，認為疫苗「應該理論上無問題。」

「我就好主張去打疫苗嘅。」退休人士蔣先生在今早花了約30分鐘接種疫苗，並指自己早已決定接種疫苗，「呢個係我睇（資料），即係研究嘅結果。」被問到會否擔心疫苗出現問題，他稍有遲疑，隨即表示疫苗「應該理論上無問題」，亦未有因該宗死亡個案而「縮沙」，「我睇法就唔驚嘅，早兩日死之嘛，咁你全世界都係咁死㗎啦，應該冇問題嘅，輪到你就輪到你。」他指自己沒有敏感，不過有高血壓和糖尿病，「但係穩定嘅，冇問題嘅，自己覺得佢穩定冇問題。」

有從事服務業的市民則指今早接種疫苗的過程流暢，在接種前曾諮詢醫生意見，「不過冇乜事，我平時無乜病痛。」他認為接種疫苗後會較為安心，因平時的工作會與其他人有比較多的接觸。

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