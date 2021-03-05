觀塘區議員（秀茂坪北）鄧威文辦事處再遭人淋糞水，今次已經是一個月內第4次。今早10時20分，姓張（24歲）男職員返回秀茂坪邨秀和樓地下的辦事處，見到門口遭人淋糞水，於是報警。警方跟之前一模一樣，到場調查後列刑事毀壞，交刑事調查隊跟進。

議員助理冼小姐向記者表示，現場有一些玻璃樽碎片，糞便的範圍大約為0.5米乘0.5米，現時他們正翻查閉路電視追緝歹徒。她直言，犯案者可能是邨內的聚賭人士，「可能係同佢哋有關，因為都係得我哋同佢哋結怨。」

事緣邨內聚賭問題嚴重，鄧威文多次聯絡各部門要求正視事件，他自己亦不時在區內巡查，上月3日下午3時左右，他與女助理到秀富及秀安樓休憩處，再發現聚賭群組，遂出言勸喻，惟聚賭人士發惡，推撞助理及毀壞相機，涉案的一名中年男子逃去無蹤，女助理要送院。至2月18日，鄧威文與同事發現該中年男子在秀富樓休憩處賭啤牌，於是報警。警方到場經一番追捕，拘捕該男子。

可是，自勸喻聚賭人士事件後，辦事處便遭多番淋糞刑毀破壞，包括2月10日、22日及25日，大門和後門先後被淋糞水。歹徒行為，可謂無法無天。惟警方調查進度緩慢，鄧威文助理曾向《蘋果》表示，每次遭淋糞水也有報警，但警方於第三次案發（2月25日）才取去之前案發的閉路電視錄影。他希望房署及警方加強執法，杜絕聚賭活動，以及就淋糞刑毀事件盡快破案。

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