47名參與民主派初選的人士被警方控以串謀顛覆國家政權罪，其中15人昨晚獲批准保釋，惟律政司隨即申請覆核保釋決定，按照法例15人須繼續還柙。至今日律政司突然放棄追擊其中4人，包括林景楠、劉偉聰、楊雪盈及呂智恆，不再覆核保釋決定，4人被帶到西九龍裁判法院，由國安法指定法官、總裁判官蘇惠德重新提醒保釋條件後，便可保釋回家。各人步出法庭羈留室一刻，紛紛與家人和親友相擁，彼此更流下眼淚，場面相當動容。

案件於傍晚6時開庭，大約半小時後完結，林景楠、劉偉聰、楊雪盈及呂智恆的親友趕往法院羈留室外等候消息。楊雪盈首先離開羈留室，當時她戴着頸巾，一出門即與父親擁抱，眼泛淚光，隨後她立即到洗手間更衣，換上長裙及冷背心，再與在場親友擁抱。在場的朋友為她遞上益力多，鄺俊宇亦有到場迎接，傾談數分鐘後楊開始從容。

其後劉偉聰亦離開羈留室，他表情從容 ，隨即向在場所有人打招呼，身穿西裝的他仍然未顯疲態，但笑言自己「好醙」，他與家人以及其他被告家屬相擁。其後，劉便換上另一套乾淨而筆直的西裝，與家人先行離開法院。

呂智恆大約數分鐘步出羈留室，他面容較非常憔悴，有親友見到呂後立即歡呼迎接，並撲上前與他相擁，更有人情緒激動流淚。呂智恆養母Elsa亦立即上前擁抱兒子，打趣說兒子「唔算太臭」。呂之後換上連帽外套、T恤及牛仔褲，之後與楊雪盈、鄺俊宇及眾人祈禱。

至於離開羈留室的林景楠，步出時未有顯露太大情緒，只是向羈留室外的眾人鞠躬示意感謝，並於在外守候的泰籍妻子擁抱和寒暄，其間亦有更衣。所有人晚上7時許離開羈留室後，便分批離開法院大樓。

親屬羈留室外等候感輕鬆

羈留室外等候期間，有市民親屬向記者透露自己心情。其中呂智恆媽媽Elsa對於呂智恆能成功保釋，她直言感到開心，但同時記掛其他還柙中的人，感到非常矛盾：「好希望其他人都得到保釋，祝福佢哋。」為迎接兒子，她已準備好飯菜，因為她指呂智恆最喜愛「煮家飯」。

而迎接劉偉聰的友人K先生指心情愉快，形容他劉能保釋是種驚喜。他連續4日到場旁聽支持，清晨開始排隊入場，他形容過程對家屬與友人均是折磨。「場內場外都辛苦，不過自己辛苦唔係問題，最緊要佢好。」

同場亦有身懷六甲的市民，未有放棄到場旁聽，並特意在羈留室外等候，希望能親身支持楊雪盈。她對事件感到無言，面露憂愁，聲音亦非常抖震，直言只希望可以親自給楊一個擁抱。

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！