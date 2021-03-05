47名參與民主派初選人士被警方控以「串謀顛覆國家政權罪」 ，國安法指定法官蘇惠德昨僅批准15人保釋，但因律政司上訴，蘇下令繼續扣押所有被告。當中，3名女被告黃碧雲、楊雪盈和何桂藍關押於收容女性成年人士的大欖女懲教所。下午家屬和親友陸續到場排隊探訪，各人難掩憂心之情。

大欖女懲教所的探訪時間，是每日下午2時至下午5時。今日1時半左右，黃碧雲的丈夫及胞兄、鄺俊宇和兩名職員到達登記處，只見他們眉頭深鎖，間中低頭傾談，但暫未有回答記者提問。其中黃碧雲的丈夫只表示，今日有帶物資前來，但沒有透露是甚麼東西。其後逐一向懲教署職員登記，再坐下等候，不發一言。

另外，鄺俊宇亦未有回應記者提問，只雙手合十表示：「請諒解。」

何桂藍兩個朋友Louis和John帶來星火同盟提供的一袋物資，以及4本書探望何桂藍。Louis表示，與何認識超過6年，大家都是「明哥」粉絲，今次探望會轉述明哥說話：「主要都係叫佢要堅強，但其實喺大家心目中，佢（何桂藍）嘅印象都係好堅強，唔會因為一啲嘢就動搖到。佢決定要做一樣嘢，就會好專注去做，亦都係呢種性格令佢捱過咁多嘢嘅原因。」

至於不願出鏡的John則與何桂藍認識兩三年，他對於今日結果認為是預料之內，對何在庭上的表現，John由衷表示「以認識到何桂藍為榮，認識佢係好幸運嘅事。」他又認為何能貫徹始終堅持自己信念，值得敬佩。他續說，今日探望主要是「交代一啲要交代嘅事情，打氣說話反而冇乜。」

囚權組織「石牆花」的職員阿甘也有到來探望，他表示，47位參與民主派初選被還柙人士的家屬，最少超過一半人士，昨晚曾到「石牆花」取緊急探監物資。他說：「由於懲教所對所有探監物資都有嚴格規定，石牆花準備咗日用品最少夠用一個月以上，零食最少可夠一星期，因為無論被捕人士定家屬，面對連日審訊已經身心俱疲，希望佢哋唔使再為搜購呢啲嘢而再頻撲。」

阿甘表示，今午到來大欖女懲教所是定期探訪手足，「剛才其實探訪時我都見到民主派朋友，佢哋精神狀態幾好，同埋呢度雖然係高設防，職員都相對好友善，同埋可能知今日多人，所以都好高效率幫手協助家屬入物資，或者協助寫紙仔有咩口訊。」

對於今日來探訪家屬均不願訪問，阿甘表示絕對明白心情及體諒，「石牆花」會盡量做多些支援，減輕他們的負擔，「無論是過去幾天心情上煎熬，以至去探監心情，其實難以言喻；無論是入面朋友或出面家屬，都需要空間同時間去適應。」

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