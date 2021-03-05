47名參與民主派初選人士被警方控以「串謀顛覆國家政權罪」 ，國安法指定法官蘇惠德昨僅批准15人保釋，但因律政司上訴，蘇下令繼續扣押所有被告。當中，醫管局員工陣線主席余慧明、南區區議員袁嘉蔚、職工盟主席吳敏兒及前學民思潮發言人黃子悅，被送至羅湖懲教所收押。

在羅湖懲教所外，下午有5人等候入內探望余慧明等人，分別為余慧明工會職員，以及黃子悅及吳敏兒的友人。各人帶有石牆花提供的物資，估計可夠她們在懲教所內使用一個月。由於懲教所的探訪時間在下午2時才開始，所以相信余慧明等人的家屬，屆時才會到場探望她們。

至於袁嘉蔚則有3名朋友到場探訪，他們帶了由星火同盟提供的一袋物資進入懲教所給袁嘉蔚，另外友人亦準備了《我街道 我香港》、《飲食魔幻錄》、《無遮鬼》三本書給袁嘉蔚閱讀。不過，袁的友人透露，袁的家人今日暫定不會到懲教所。

囚權組織「石牆花」和「星火同盟」今亦於收柙所外支援還柙人士，向家屬派發物資和探訪需知。石牆花於周三起已連續兩晚為案中47子的親友辦分享會，邀請釋囚和曾被扣押的「手足」談在囚經驗，以及探監程序、宜忌和福利官聯絡方法等。

職工盟總幹事蒙兆達到羅湖懲教所探望還柙中的吳敏兒，不過等候逾一小時探望不果，蒙哽咽指未能為黨友打氣感非常失望。他指，羅湖懲教所福利官今早曾致電吳敏兒家人，提醒要為吳帶潤唇膏，蒙接到消息後，下午1時許與同事帶同物資到場等候探望。

豈料等候逾一個多小時仍未能探望，於是多番詢問職員，最後懲教所福利官才表示，部分還柙人士下午被送院檢查，因而不能探望。「我哋一心嚟可以見到佢，可以交到佢要嘅書本同物資畀佢，結果都係做唔到。」

蒙直言感到失望，哽咽道：「好想畀佢見返自己啲戰友，希望同佢講佢唔係孤單，為佢打氣，但連呢個機會都冇。」雖然今日未能成功探望，蒙指會明日會繼續到場，希望送上物資，並鼓勵吳敏兒。

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