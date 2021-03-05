荃灣郵政局在今早（5日）約9時發生傷人案，一名姓李的58歲男子，在進入位於荃灣西樓角路38號政府合署1樓的荃灣郵政局時，懷疑因未有使用「安心出行」掃碼，以及未有登記個人資料，在被郵局職員查問時突然情緒激動，然後發難並用手襲擊職員。

警方接報到場後，經初步調查，將案件列作普通襲擊並拘捕該名男子，現時交由荃灣警區刑事調查隊第六隊跟進。郵局職員手部受傷，其後被送往仁濟醫院治理。

現場消息指，該名被捕男子操不純正廣東話口音，今晨進入郵局時拒絕登記安心出行，繼而毁壞公物，職員阻止他離開時，該名男子突然發狂，襲擊職員。

上月18日，一名男子在走入彩雲邨商場麥當勞時，職員曾要求他使用「安心出行」掃碼或留下個人資料，但該名男子拒絕，其後更情緒激動，以手機襲擊麥當勞職員，導致職員前額輕傷。警方經追查後，以涉嫌傷人拘捕一名涉案男子。

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