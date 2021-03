網上流傳一段短片,警方昨日在跑馬地調查一名持利器男子時,瘋狂用警棍毆打他,最少11次,當中有警員打到警棍脫手,最後將他推埋牆制服拘捕。在場有市民目擊事件不值所為,喝止大叫:「No, he didn’t even do anything.」

片段長約47秒,現場是兩幢大廈之間的橫巷。一名穿着黑色衫褲戴口罩的男子正與3名軍裝警員對伺。男子手上疑拿着一把小刀,但沒有舉起。此時,另外兩名軍裝警員靠近,其中一人從後突襲,揪打男子的腰背;接着其他警員相繼加入,用警棍前後夾擊,瘋狂打在事主身上。

事主毫無反抗能力,甚至是企定定捱打。該5名軍裝警員中,一人屬於指揮官,全部手持警棍,當中兩人有盾牌。從片段所見,5人在半分鐘內,最少向事主身上打了11次,而且相當大力,遠處也聽到啪啪聲,有警員打到警棍也甩手,跌在地上。

有目擊的外籍女街坊不值所為,大叫阻止:「Oh my God!Why?No,he didn’t even do anything。」(噢,我的天啊!點解?不要呀,他甚麼也沒做過呀!」但警員沒有理會,棍如雨下,隨後將男子推到牆邊,將他制服。

《蘋果》向警方查詢事件,警察公共關係科稱,昨日下午4時55分,有市民報案指跑馬地景光街16號對開,有一名男子手持刀或是銼之類的利器揮舞,案件由求警協助改為藏有攻擊性武器。惟事主的資料,最後是否涉案被捕,未有進一步資料。

對於事主沒有任何攻擊性行為,警員何以不斷用警棍揪打等提問,則有待回覆。

