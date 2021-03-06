網上流傳一段短片，警方昨日在跑馬地調查一名持利器男子時，瘋狂用警棍毆打他，最少11次，當中有警員打到警棍脫手，最後將他推埋牆制服拘捕。在場有市民目擊事件不值所為，喝止大叫：「No, he didn’t even do anything.」

片段長約47秒，現場是兩幢大廈之間的橫巷。一名穿着黑色衫褲戴口罩的男子正與3名軍裝警員對伺。男子手上疑拿着一把小刀，但沒有舉起。此時，另外兩名軍裝警員靠近，其中一人從後突襲，揪打男子的腰背；接着其他警員相繼加入，用警棍前後夾擊，瘋狂打在事主身上。

事主毫無反抗能力，甚至是企定定捱打。該5名軍裝警員中，一人屬於指揮官，全部手持警棍，當中兩人有盾牌。從片段所見，5人在半分鐘內，最少向事主身上打了11次，而且相當大力，遠處也聽到啪啪聲，有警員打到警棍也甩手，跌在地上。

有目擊的外籍女街坊不值所為，大叫阻止：「Oh my God！Why？No，he didn’t even do anything。」（噢，我的天啊！點解？不要呀，他甚麼也沒做過呀！」但警員沒有理會，棍如雨下，隨後將男子推到牆邊，將他制服。

《蘋果》向警方查詢事件，警察公共關係科稱，昨日下午4時55分，有市民報案指跑馬地景光街16號對開，有一名男子手持刀或是銼之類的利器揮舞，案件由求警協助改為藏有攻擊性武器。惟事主的資料，最後是否涉案被捕，未有進一步資料。

對於事主沒有任何攻擊性行為，警員何以不斷用警棍揪打等提問，則有待回覆。

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