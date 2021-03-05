警方新界北總區於3月4日及5日，一連兩日在區內進行代號「朝陽」的打擊非法駕駛電動可移動工具行動，警員分別在大埔、上水、落馬洲、天水圍及屯門等地區展開行動，共拘捕5名男子及3名女子，年齡介乎20至62歲，涉嫌駕駛未有登記車輛、駕駛時沒有駕駛執照、沒有第三者保險而使用車輛、駕駛時沒有戴上認可防護頭盔及無明顯需要而在行人路上駕駛被捕。行動中，共檢獲7部電動單車及一部電動滑板車作進一步調查。

另外，為了教育市民切勿非法駕駛電動可移動工具，警員共派發出1032張相關的宣傳單張。警方重申，電動可移動工具不宜與一般汽車共同使用路面，亦不適合在行人道或單車徑上使用。任何人在道路、行人路及單車徑上使用未經登記及領牌的電動可移動工具，均屬違法。警方會繼續嚴厲執法，以保障市民安全。

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