市民維修手機慘變遺失手機，個人資料更疑被送中，筲箕灣一間手機店向客人保證在香港維修，惟拖延超過4個月仍沒交還手機，有機主懷疑手機被盜或已轉賣，事後更在網上聯絡到13名事主，發現手機維修後，介面被改成簡體字、被安裝不明手機應用程式以及零件缺失。多名事主擔心手機曾被寄返深圳維修，資料已被送中，「（資料）外洩咗囉，因為大陸公司最興攞晒啲資料。」涉事手機店承認會寄零件到內地維修，已逐一與失竊機主賠償和解。

「佢就話你放心，強調喺香港（維修），絕對唔係拎去大陸嘅。」林先生（化名）去年8月將一部不能開機的iPhone7，交到筲箕灣天悅廣場一間手機店，繳付450元維修，約2周後取回，但之後又不能開機，10月15日再交該店維修，對方口頭承諾約一周後可取回。

但此後3個多月，林多次查詢維修進度，對方一時指「整緊」，一時指「物流緊」，「話呢度係東區，係最後一個物流站，可能夜晚先至會嚟呀。」最後仍無下文，追討過程中，手機店老闆更對他發脾氣，林不忿：「點解我攞返部電話，好似變咗我唔啱，仲怪責我？」

至今年1月，林猜測手機或已遭轉賣，故在Facebook出帖指責該店為黑店，即獲逾百個留言，當中不少自稱受害人，有人爆粗指等約一個月才取回手機，介面竟轉了簡體字，並下載了「大陸App」；有苦主為聾啞人士，手機越整越壞，但因溝通不便難追討，終只獲退款八成和解，一眾機主懷疑手機曾轉送到內地維修。

不願具名的資深手機維修商透露，本地約三成手機店倚賴北上維修，這些維修店只能處理簡單更換屏幕的工序，較複雜的手機主板問題，需向本地師傅或北上求助，但本地師傅人工貴，有店主為慳成本，會把手機送返內地深圳維修，「香港師傅收500（港幣），上面收150（人民幣）。」行家樑哥解釋，手機轉成簡體字介面，應為方便內地師傅維修，「裝啲App就係試機用。」

「疫情前就係自己帶住部機拖過關，疫情後呢，佢哋迫於無奈就只有寄貨返大陸。」但樑哥指寄貨有風險，曾聽過深圳行家透露，有手機店的待修手機被海關扣貨，要補稅才能贖回，「如果再犯係會充公。」樑哥指事主們的手機可能已被充公遺失，「條屍去咗邊都唔知啦，你想搵返部機，好難㗎喇。」

另一機主馮先生去年11月把一部爆屏幕iPhone XS放在該店維修，他直指從無想過手機會送中，否則一定不會放低手機，「覺得大陸都唔安全，擔心我資料（相片及聯絡人資料）外洩囉」。馮補充，店方保證維修後，會將手機相片、聯絡人等資料交還，並以400元回收其手機，「一心急切想攞返裡面啲資料，冇諗咁多。」故答應店方，期間他多次查詢維修情況，對方態度敷衍，現時他仍未取回手機資料，「佢試過畀個順豐運輸單號，但係假嘅。」現時馮、林二人已就事件報警，及向消委會投訴。

消委會2月初回覆林先生，指店方提出賠償1千元或給予一部二手iPhone7作和解；至於馮可獲退還手機，但要收回400元，馮、林暫時拒絕。林認為事件涉及不少事主，誓要公開事件及追究，令街坊留意，「假設佢喺度呃人部電話嘅話，其實就令到筲箕灣嘅街坊受到好多損害。」

涉事手機店老闆向記者承認，會寄零件到內地維修，但強調是循合法手續報關，對於為何機主不能取回手機，他聲稱去年11月13日因店舖失竊，店內近50部手機遭偷取，涉及40多名客人，已逐一與涉事機主和解，「係呢個客（林先生）唔肯，咪由得佢報警囉，我就一定唔會理佢。」林生則指，店方從無跟他解釋店舖失竊事件，僅在他報警後，才說：「一係你就當我整唔見咗部機喇。」

警方發言人指，今年1月2日及8日，兩名男子報案稱到涉事手機店修理手機，惟未能取回，案件暫列糾紛，雙方同意互相跟進。另於去年11月13日，同一手機店懷疑遭爆竊，初步調查後相信約40部電話、1部平板電腦、一批電子零件及約4,000元現金失竊，總值約10萬元，案件列作爆竊，暫未有人被捕。

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