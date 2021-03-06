47名民主派人士因參與初選而被警方控以「串謀顛覆國家政權罪」，當中4人包括林景楠、劉偉聰、楊雪盈及呂智恆昨晚獲准保釋，另外11人今早在高院提堂，餘下32人目前分別被扣柙在荔枝角收押所、赤柱監獄、羅湖懲教所和大欖女懲教所。惟接近一半男被捕人士，包括朱凱廸、趙家賢、鄒家成、岑敖暉等人，昨日在家屬不知情的情況下被轉到高度設防的赤柱監獄關押，令她們撲空。

早上8時20分，岑敖暉妻子余思朗偕兩名友人到赤柱監獄探望岑敖暉及鄒家成，三人大包小包，為岑鄒二人帶來書本和生活用品。

余思朗帶來的日用品，包括牙膏、牙刷、紙巾、口罩和零食等。她指，因為下星期或要再上訴，上訴時需攜帶全部個人物品，為免丈夫累贅而不帶來限額上限的6本書。

鄒家成友人則指為鄒帶來超過6本書，包括數本佛教書籍。各人神色凝重，未有講太多。至於鄒家成日前在法庭不適送院，現場身體是否安好？友人僅點頭稱還可以。

另外，早上9時許，朱凱廸太太區佩芬亦帶同女兒和一大包生活用品前來探望，她們落車便急步走進赤柱監獄。

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