維修手機、電腦令資料外洩在過去屢有發生，曾有維修商使用二手手機主板，誤令機主可閱覽上手機主的個人資料，包括相片、銀行理財、身份證資料等。本地最為人熟知的是陳冠希維修電腦，觸發資料外洩的不雅照事件，轟動全港。網絡保安專家指，維修手機或電腦是高危行為，易被偷取資料，建議機主維修前為手機加密，登出所有應用程式，並開啟雙重認證，以免載有敏感內容的通訊軟件、電郵遭竊取資料，「最好眼見望住佢整啦，依家好多都有呢種服務，甚至上門整添。」

香港互聯網協會網絡保安及私隱小組召集人楊和生指，維修時手機或電腦，維修商一般要求機主提供密碼解鎖手機，方便用作維修後的測試，「但係（手機）內容就會完全睇晒。」包括相簿、聯絡人資料、具私隱的手機應用程式如Facebook、Signal、Gmail等，他建議機主先登出所有應用程式，開啟雙重認證，「可以加額外密碼嘅都要做。」

不過，若是跌爆液晶顯示屏的手機，要操控手機有難度，「咁嘅情況下，登出、雙重認證多數係有網頁版嘅App先得。」楊指老生常談是建議機主到官方或代理維修商，即使到坊間小店，亦要揀選具商譽的，最好能「眼見去做」，現時不少維修服務僅花半小時至2小時維修，甚至有人會帶齊配件上門維修。

要數過去聽過有關維修手機的個案，楊較有印象是曾有維修商將舊主板套用在維修手機上，誤令機主可接收「立雜」資訊，能查看舊主板機主的私隱；相反機主的主板亦有機會遭換至另一人的手機上。另外就是有人直接偷取機主的相片或資料，外洩至其他平台，不論香港、內地、甚至歐洲亦有不少個案。

有手機維修店店主額外提醒機主，可留意手機店的工具配置是否足夠，例如添置真空機、壓MON（屏幕）機、激光機、風槍等手機維修工具，「睇下儀器夠唔夠，投資得咁多工具去做生意，都唔會係立心想偷你手機或者資料啦。」

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