疫情未止，市民長時間在家工作及上課，家居噪音問題越見嚴重。上月底，藝人馬浚偉便公開被鄰居噪音滋擾的經歷，並開設Facebook專頁，大批家居噪音苦主於網上大吐苦水，有人更因噪音致出現幻聽、耳鳴症狀。有苦主向本報訴苦，稱妻子因噪音被逼暫搬到酒店居住，他亦開始精神緊張，出現抑鬱病徵，求診後獲醫生處方鎮定劑及血清素服用，「（聽到聲）我即刻個心好唔舒服、揦住揦住。」惟每年因家居噪音觸犯《噪音管制條例》入罪個案寥寥可數，不少苦主慨嘆求助無門，只能考慮搬走，甚至各出奇謀反擊。

記者：林熊 馮智敏 周子惇

藝人馬浚偉上月初開設Facebook專頁「香港住所噪音滋擾受害者大聯盟」，現已獲約9,000人追蹤，過千人留言訴苦；另一fb群組「樓上噪音苦主大聯盟（香港）」亦有逾1,500名成員，每日約5至7人分享苦況，群組管理員Marry Lam指單位樓上經常半夜傳出噪音，留言：「一早830就由牆身，地下，床腳，枕頭傳來低沉嘅嘭嘭揼嘢聲，足足一個鐘，地都震埋，心都離埋。」

另有苦主稱，上層小朋友因停課不能外出，竟在家打籃球消磨時間，事主在家工作，每日朝十晚十被迫聽着籃球聲工作，自覺出現幻聽；有苦主被樓上練鼓聲嘈足三年，開始耳鳴；有事主與樓上住客同樣在家工作，對方大聲播歌，晚上又在家運動，全日受噪音滋擾，他向對方反映後變本加厲，令他束手無策。

「日頭時間好多嘈雜聲，似有人喺度跑步呀，好用力咁推檯櫈咁嘅聲。」苦主之一的梁先生，一家三口一月底搬進青衣私人屋苑，入住首天便聽到上層偶會傳出雜音，起初不以為意，未幾聲音開始在午夜出現，令他與妻子徹夜難眠。

每晚約11時，噪音便會出現。梁形容聲音恍如有人不停來回踱步，間中有重物擲地聲。事後上層住戶向他解釋，因兒子在家上課，長時間留家才在屋企跳躍打發時間，稱會減少製造噪音，惟情況未見改善，「最犀利嗰次係夜晚11、12點左右，喺睡房聽到好多人喺度跳，好似企上類似地台咁，好響好應。」該次令他和太太從睡夢中驚醒，聲浪持續20分鐘。

「佢聽完夜晚嗰啲聲，瞓唔到，喊出嚟呀。」梁指太太每天遭噪音疲勞轟炸，情緒大受影響，現以月租6,000元搬到酒店暫住，至於其月租1.6萬元單位，只剩梁及要上網課的女兒同住，他擔心家庭關係會受損，「我哋要咁樣分開，我個小朋友啱啱中一，要一段時間唔可以成日見到媽媽。」

太太有家歸不得，梁則需每晚保持警覺，監測噪音情況，令他精神異常緊張，「每次樓上有噪音，我做緊啲乜嘢都好，都要即刻放低，走去嘗試錄低啲聲。搞到個人神經緊張，所以我都無辦法要去睇醫生，醫生開一啲鎮定劑，甚至係血清素俾我食，令個人無咁緊張。」租住僅一個月，梁已多次向管理處反映噪音問題，仍無計可施，故即使與業主簽下一年死約，也只能考慮搬遷。

記者下午三時許於梁家中訪問時，樓上不時傳出跑步聲，似有人由客廳跑向廚房，約十分鐘一次，有時連續傳出疑似小朋友跳動聲；另一次是「正月十五」晚八時許，屋苑十分寧靜，在梁家逗留三個多小時內，樓上時不時傳來腳步聲，聲音不算很大但令人煩擾，梁認為是工人工作發出聲音。

另一位家住將軍澳厚德邨的林小姐自去年9月，每晚11時均聽到上層單位跳躍聲，「可能要做吓運動，我都由得佢，點知佢越跳越大聲，時間越嚟越長，成三點幾四點先停。」令她一歲半的女兒亦多次被驚醒。她遂向管理處投訴，事後樓上租戶曾收斂，但一周後故態復萌，林向屋邨主任投訴，對方安排兩名保安跟進，林曾跟保安到樓上了解，惟保安表現怕事，「有時聽到都扮聽唔到，走咗算。」

她曾與樓上中年大叔對質，對方反兇她稱：「你唔畀係我樓上跳呀？嫌嘈你就搬去獨立屋，別墅住啦，你未見過惡人呀？」林指現時噪音由一周五天減至兩天，惟她情緒已受困，「個人有啲焦慮、好躁，訓喺度都會好頭痛。」即使是難得寧靜的夜晚，她亦相當恐懼，「夜晚瞓覺我好驚望住天花板，死啦，突然之間咁靜，想玩乜嘢。」如今她甚至不敢入睡。

「你立幾多條例都冇用，冇人執法，都係廢嘅。」林指曾去信房屋署投訴，但不獲回覆。縱有現行屋邨管理扣分制，惟她質疑成效，「到底個扣分條例喺咩時候先會用得着，如果保安都唔幫我做嘢，個條例有咩用呢。」兩名苦主都請求記者隱藏他們的身份，以免樓上知道被報道後變本加厲。至於受鄰居噪音滋擾一年的藝人馬浚偉，曾報警亦解決不了問題，正委託大律師循民事訴訟尋求解決方法，他稱暫不便回應。

現時每年有大量噪音投訴，但檢控個案卻極少。警方指2016年至2020年，收到噪音投訴由56,135至65,490宗不等，但沒有備存執法數字。根據環保署資料，2018年就《噪音管制條例》中的鄰里噪音，共發出1,060次警告，惟僅26宗檢控；前年發出759次警告，檢控數字亦只得45宗；去年檢控數字則仍在整理中。

房屋署亦指無備存噪音投訴數字，但稱若租戶被發現晚上11時至翌晨7時在單位發出噪音，房署會發出書面警告，若未能在時限內糾正或重犯，會被扣5分。2018及2019年因造成噪音滋擾被扣分的公屋租戶個案分別6及12宗。

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