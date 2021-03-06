消防在場交代火警稱，起火單位間有多間板間房，死者倒斃在單位內近大門口位置，起火原因仍然調查中，暫時未確定是否有可疑之處。

消防處助理消防區長蔡偉峰稱，火警期間共疏散47人，另有17人自行落樓；10部救護車到場，救護員即場進行分流、治理及送院，火警中一人死亡，6男5女分別送到廣華醫院及伊利沙伯醫院，他們主要是吸入濃煙不適。而送院的消防員是右腳灼傷，經治理後，已經出院。消防處已經成立專案調查小組，調查火警起因。

消防續稱，大廈於1964年落成，採用乾喉系統，在救火期間並沒用上。單位面積9米乘5米，未確定間開多少間房，當時該單位只有死者一人。消防稱，救火的困難之處，是接到大量求助，要時間逐一處理；而且火勢也蔓延得快。

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