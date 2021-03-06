47名參與民主派初選人士被警方控以「串謀顛覆國家政權罪」，當中4人包括林景楠、劉偉聰、楊雪盈及呂智恆昨晚獲准保釋，11人今早在高院提堂，餘下32人目前分別被扣柙在荔枝角收押所、赤柱監獄、羅湖懲教所和大欖女懲教所。

早上8時 親友陸續到來探望

今早8時，荔枝角收押所外已現人龍。荔枝角收押所的探望時間是早上8時半至下午1時，各人排隊經登記再分批進入。可能經過多日的奔波，無論體力和精神也甚是勞累，一時間未有回答記者提問。

8時15分，劉頴匡女友Emilia到埗，她未有帶上物資，只見她眉頭緊皺，一臉愁容，獨自坐在一角，等候稍後到場的朋友一同入內。

5分鐘後，「長毛」梁國雄的妻子陳寶瑩現身，她手持一袋物資。陳寶瑩明顯一臉倦容，等候期間不斷按手提電話，神色帶點焦急。稍後會合匆匆趕到的黃浩銘，他手持兩袋物資現身，即前往登記探「長毛」。

吳文遠也手持兩袋物資急步到場，他與民陣召集人陳皓桓一同探望岑子杰。他們神色相對從容，陳面帶微笑，與記者打招呼後登記。

劉頴匡女友：佢地苦中作樂

至9時45分左右，劉頴匡女友Emilia與友人離開收柙所，雖然已見男友一面，但仍難掩憂傷的神色。Emilia指劉頴匡今日精神較昨日好，還與其他政治犯苦中作樂，適應還柙的日子。Emilia說：「佢話李予信帶佢哋一齊跳街舞，范國威就帶熱身。」說時她也忍不住失笑一下。

Emilia續指，他們幻想監倉膳食為日式美食，例如稱呼雞翼為「手羽燒」、有雞肉雞蛋的飯則為「親子丼」。眼見男友不忘開玩笑，她也覺得自己要學習苦中作樂，調整心態努力適應，盡力為男友打點一切。「盡量會每日嚟探佢，會帶唔同朋友，等佢見多啲人。」

Emilia 表示因為劉頴匡希望有信仰支持，着她送來聖經，所以她今日特意帶上一套聖詩到來。另外，她指今日整個流程較昨日順利，昨日需時4個多小時，今日縮短至1個多小時。

對於部份人如岑敖暉及朱凱迪等被調到赤柱監獄，Emilia直言未能為劉頴匡擔心太多。她說「被人當波咁掉嚟掉去」，只能每日留意最新安排，見步行步。

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