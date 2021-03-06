油麻地新填地街唐樓奪命火警，警方及消防員仍然在場調查起火原因。有逃出火海的住戶驚魂未定，坦言從未見過如此大煙，家人都嚇到喊。

住在起火大廈5樓的黃先生稱，睡夢中聽到樓下好嘈，是警車和消防車的聲，他憶述驚險一刻說：「打開房門，成個廳都係濃煙，未見過成世人都，真係行唔到，即刻閂返門，攞毛巾攝住。」他走到窗邊，向樓下的警員大叫呼救，「佢哋叫我唔好望個頭出嚟，攞毛巾攝門，又話已經救緊火。」

其後他由消防員帶領落樓，沿路見到成地水和消防喉。他坦言「好驚呀！屋企人都喊。」他引述家人稱，有黑煙「嘭」一聲由抽氣扇湧入，連忙開動抽氣扇抽出去。

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